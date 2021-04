Empoli-Chievo, oggi la decisione sul re-match. Non fu giocata a Pasquetta causa Covid

Si deciderà oggi il destino di Empoli-Chievo, match non disputato nel lunedì di Pasquetta a causa del blocco imposto dalla ASL della Toscana alle attività collettive del club azzurro visto l’alto numero di positivi al Covid-19. Come riporta Tuttosport oggi in edicola nelle prossime ore il Giudice Sportivo di Serie B dovrà prendere una decisione in merito alla possibile ricalendarizzazione del match riconoscendo le cause di forza maggiore che hanno impedito all’Empoli di presentarsi in campo oppure dare la vittoria a tavolino ai clivensi per 3-0.