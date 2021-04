Empoli, Dionisi: "In queste fasi finali, testa e atteggiamento fanno la differenza"

Il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato in zona mista al termine del match degli azzurri vinto per 4-2 contro il Brescia. Queste le parole del mister toscano: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno interpretato la partita in maniera perfetta e non si sono lasciati scalfire da nulla anche sotto pressione. Il Brescia ha giocatori straordinari e molto pericolosi, ma siamo stati difensivamente molto bravi a concedere pochi spazi. Godiamoci questa vittoria ma tra tre giorni si torna di nuovo in campo e dobbiamo farci trovare pronti: oltre che alla condizione atletica, in queste fasi finali sono la testa e l'atteggiamento a fare la differenza. Dovremo essere bravi a riproporre la prestazione di oggi pomeriggio lunedì ad Ascoli, che ha un giorno più di noi per recuperare le energie".