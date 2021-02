Empoli, Nikolaou: "Nessuna rivincita contro il Venezia. Vogliamo i tre punti per inseguire la A"

Il difensore dell’Empoli Dimitrios Nikolaou ha parlato a La Nazione del primo posto in classifica e della sfida contro il Venezia, unica squadra ad aver battuto finora i toscani: “Non pensiamo alla rivincita con i lagunari, siamo abituati a guardare e tornare alla vittoria. Sappiamo che sono un avversario difficile e pericoloso, ma dobbiamo fare il massimo per ottenere i tre punti. Noi scendiamo in campo per conquistare la Serie A, è un sogno che speriamo di riuscire a coronare tutti assieme. - continua il centrale parlando degli arbitraggi - Non sono io quello che deve parlare di queste cose, non mi piace lamentarmi. Qualcosa di sbagliato lo abbiamo certamente fatto anche noi, ma possiamo riscattarci e quella contro il Venezia può essere la gara giusta".