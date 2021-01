Entella, Brescianini: "Col Pisa cercheremo di vincere, i punti ora ci servono come il pane"

Conferenza di metà settimana, in casa Entella, affidata a Marco Brescianini che ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Contro il Chievo è stata una gara combattuta, peccato per il risultato perché avremmo potuto pareggiarla, ma ora dobbiamo cercare di tenere alto l'agonismo per portare a casa punti nelle prossime gare. Anche venerdì contro il Pisa daremo tutto, cercheremo di vincere perché i punti ora ci servono come il pane. Oggi per altro è il mio compleanno, vorrei farmi un regalo venerdì: un gol e la vittoria sarebbero il giusto premio. E lo ripeto, lotteremo fino alla fine per centrarla".

Breve nota sul suo personale: "Io mi trovo bene in qualsiasi posizione nei ruoli di centrocampo, quando sono arrivato ho giocato come mezzala ma ora mi sto adattando nel ruolo di playmaker: i compiti sono leggermente diversi, ma sono ruoli che conosco, quindi riesco a dare il mio contributo".