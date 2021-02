Entella, numeri che ricordano il primo disastrato anno di B: ora serve la svolta

Il cambio in panchina non è riuscito a dare la scossa all'Entella, fanalino di coda della Serie B con sole 17 lunghezze raccolte in 24 partite, ma la società ha espresso nuova fiducia a Vincenzo Vivarini, che ha ereditato la squadra da mister Bruno Tedino.

Il mercato di gennaio non è stato poi propizio per i liguri, ma Il Secolo XIX - ed. Levante, ha sottolineato quanto segue: "Dodici sconfitte e quattro vittorie sono un bilancio da bollino nero, la media punti di 0.75 a partita è da campane a morto e porta dritti spediti in serie C. L'Entella dopo appena ventiquattro partite ha già eguagliato il primato negativo della squadra di Luca Prina e poi di Alfredo Aglietti che nella prima stagione di B (2014/2015) perse quindici partite, le stesse di oggi. La differenza è che quella squadra, che pagò, inevitabilmente, lo scotto del noviziato, lo fece in quarantadue partite e non in ventiquattro".

A ogni modo, il tempo all'orizzonte per il cambio di passo c'è, a patto che già da questo fine settimana si veda una svolta.