Entella, Vivarini: "Col Monza sarà dura, ma speriamo inizi a girare anche per noi"

Sfida non facile quella che attende l'Entella, impegnata domani tra le mura amiche contro il Monza. Del match, in conferenza stampa alla vigilia, ne ha parlato il tecnico Vincenzo Vivarini: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, spingere al massimo e tirare fuori il meglio di noi stessi. E' una partita importantissima, la squadra lo sa ed è preparata, abbiamo studiato molto le situazioni e l'avversario, speriamo che comincia a girare bene anche per noi. La sosta ci ha fatto lavorare, abbiamo provato tante cose e la squadra è stata molto concentrata e reattiva a tutte le sollecitazioni per preparare al meglio questa sfida di cartello che sarà molto ostica per noi, che comunque dovremmo dare tutto: all'andata loro furono avvantaggiati da due calci d'angolo, noi poi ci disunimmo e si pagò a livello caratteriale, adesso dobbiamo riscattarci. Ho in linea di massima tutti a disposizione, a parte Settembrini, Koutsoupias, Nizzetto e Rodriguez, che hanno piccoli problemi, domani vedremo chi scenderà in campo".