Entella, Vivarini: "Partita equilibrata, abbiamo concesso poco fino al gol"

vedi letture

Vincenzo Vivarini, tecnico della Virtus Entella, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure dopo la sconfitta di misura sul campo della capolista Empoli: "È stata una partita equilibrata, nonostante i quasi 40 punti di differenza in classifica i ragazzi hanno interpretato bene la gara difendendosi con ordine e carattere. La squadra mi è sembrata viva, avremmo potuto gestire meglio qualche situazione nella metà campo avversaria. I ragazzi hanno concesso poco fino all'episodio del gol: qui siamo stati morbidi nelle coperture, La Mantia ha aggredito bene il secondo palo e da lì è nato tutto. Abbiamo sofferto più a Lecce e a Ferrara che oggi, ma torniamo a casa senza punti nonostante una chance per Brunori per pareggiarla: stiamo pagando una sterilità offensiva che in partite così equilibrate non possiamo permetterci. Penso che non sia un problema di attaccanti, ma di pericolosità di squadra. Finché avremo la possibilità abbiamo l’obbligo di impegnarci al massimo e di dare tutto a ogni partita come oggi, con la speranza che una vittoria possa darci un pochino di entusiasmo".