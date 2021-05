esclusiva Ag. Valeri: "La A si è interessata a lui, ma prima parleremo con la Cremonese"

Tra i migliori giovani della Serie B, c'è sicuramente Emanuele Valeri, che la Cremonese aveva già blindato con un contratto pluriennale intravedendo le ottime qualità del classe '98. Per parlare del difensore, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato la Parente Scouting, società che gestisce il giocatore e per la quale ha parlato uno dei rappresentanti, Pietro Parente: "Emanuele è un ragazzo molto umile, non ha solo grandi doti tecniche, e questo mix gli ha consentito di arrivare e disputare un campionato che, a detta dei più, lo ha visto come uno dei giovani profili più interessanti del torneo cadetto. La Serie A si è affacciata sul suo profilo, ma il ragazzo è ancora legato alla Cremonese, e ovviamente la nostra priorità sarà quella di parlare con il club: stimo tantissimo Braida, tra di noi c'è u ottimo rapporto perché apparteniamo allo stesso calcio, parliamo la stessa lingua, e con lui faremo tutte le valutazioni del caso".

Tra i vostri assistiti anche Franchini e Rocchi che, per motivi diversi, si trovano a dover terminare il rispettivo torneo di C: per loro che anno è stato?

"Per quanto riguarda Franchini, siamo soddisfatti: a Ravenna, dove è arrivato in prestito dal Padova, ha collezionato 25 presenze, condite da due gol e sette assist, nonostante spesso abbia giocato da terzino. Purtroppo adesso è alle prese con un lieve stiramento, non potrà dare il suo contributo ai giallorossi nei playout, ma spero nel miglior esito possibile per la compagine romagnola. Sono soddisfatto anche dell'annata di Rocchi, era la prima volta che aveva l'opportunità di giocare in un piazza blasonata, ed è cresciuto molto: l'Avellino merita la Serie B".

In Campania è finito anche Kucich: al netto della retrocessione della Cavese, l'anno del portiere si può definire positivo.

"Assolutamente si. Dopo l'infortunio al ginocchio patito nella scorsa stagione, doveva tornare a credere nelle sue possibilità, indipendentemente da dove sarebbe andato: a livello personale ha fatto molto bene, si è messo in risalto, anche se dispiace che non abbia potuto giocare le ultime due gare per un problema alla spalla, che comunque non influisce sulla sua condizione attuale. Sta bene, e per luglio, alla ripresa della preparazione, sarà pronto. E onestamente lo vedo pronto anche per la Serie B: ha un altro anno di contratto con il Pisa, parleremo per la società per capire le loro intenzioni".

A proposito di infortuni: Tassi come sta?

"Purtroppo la sua stagione è stata condizionata dall'infortunio, ma la Viterbese punta molto su di lui: anzi, voglio ringraziare il Ds Facci per avermi dato fiducia su un ragazzo che ha qualità incredibili, e che sicuramente si prenderà e farà avere alla squadra delle soddisfazioni".