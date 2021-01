Falco sull'addio al Lecce: "Critiche ingiuste, nessuno sa cosa mi ha spinto ad andar via"

Attraverso il suo profilo Instagram, Filippo Falco, fresco acquisto della Stella Rossa, ha voluto parlare dell'addio al Lecce: "Ho lasciato una città che amo con un finale che non avrei voluto. Al di là delle critiche ricevute, alcune al limite, che non mi sarei mai aspettato perché effettuate da gente che non era ed è a conoscenza della vicenda nella sua interezza e che mi ha spinto ad andare via, rimarrò sempre legato alla tifoseria leccese, a cui auguro ogni bene e soddisfazione. Non voglio convincere nessuno circa la mia decisione, né accusare nessuno per come è andata a finire, ma sappiate che io vi ho sempre rispettato. In campo e fuori..!".