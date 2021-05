Frosinone, Grosso verso la riconferma: potrebbe sottoscrivere un accordo biennale

vedi letture

Dopo la deludente stagione andata in archivio, il Frosinone pensa a programmare il futuro, che vedrà probabilmente una rosa più giovane dar vita al prossimo torneo cadetto. Il punto di partenza, stando almeno a quanto riferisce Tuttosport, sarà comunque Fabio Grosso, sempre più in odore di riconferma: probabilmente sarà apposta la firma su un contratto biennale. Come ricorda il citato quotidiano per il tecnico "può essere l’occasione del rilancio, dopo aver collezionato tre esoneri di fila (al Verona nel 2019 in B, al Brescia l’annata dopo in A e in Svizzera al Sion)".