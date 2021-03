Frosinone, Nesta: "Meritavamo di vincere e invece niente. Ma lo spirito è quello giusto"

vedi letture

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta dopo il pari contro il Monza ha parlato in conferenza stampa sottolineando la prova e l’attaccamento alla maglia dei suoi ragazzi: “Non avevo dubbi sulla risposta dei giocatori, conosco il loro attaccamento alla maglia. Dico sempre e ribadisco anche questa sera che mi dispiace per loro perché per avere dei punti importanti dobbiamo fare degli sforzi maggiori del solito. Peccato perché hanno messo tutti in campo e meritavano di vincere e invece la vittoria non arriva in casa e questa cosa mi dà fastidio per loro. Il primo tempo è stato equilibrato, ma nella ripresa abbiamo fatto molto di più e abbiamo concesso poco. Lo spirito che fa la differenza. Quando metti in campo un certo agonismo, una certa carica, la differenza si nota. - continua Nesta – Cosenza? Questa squadra ha nelle corde questo tipo di prestazioni. Bisogna fargliele tirare fuori. A volte ce la complichiamo noi ma questa sera mi è piaciuto l’aspetto difensivo ma anche il coraggio delle giocate. Siamo andati a tirare in porta partendo da dietro, anche quello è coraggio”.