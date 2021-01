Frosinone, per il centrocampo gira tutto intorno all'uscita di Tabanelli

“Col direttore Taibi c’è stato uno scambio di vedute per il mio assistito, ma per adesso rimane soltanto un’idea e niente più. Vediamo se potranno esserci sviluppi da qui alla chiusura del mercato, di certo noi abbiamo dato l’eventuale disponibilità, anche perché Reggio Calabria è una piazza gradita”: ha così parlato a strettoweb.com, Emanuele Chiaretti, agente di Andrea Tabanelli, intorno al quale pare muoversi il mercato del Frosinone.

Il centrocampista, come si evince dalle parole del suo agente, piace alla Reggina, che non è però l'unica società ad averlo attenzionato. Sembra infatti esser finito nel mirino della SPAL, ma gli estensi stanno ora lavorando a uno scambio con l'Ascoli (sul piatto Michele Cavion e Alessandro Murgia) e qualora andasse in porto difficilmente provvederanno ad altre alternative.

Non resta quindi che attendere.