Frosinone, Szyminski: "La spinta dei tifosi ci manca, ma non deve essere una scusa"

vedi letture

Il difensore del Frosinone Przemyslav Szyminski ha parlato bel corso della trasmissione Kick Off del momento della squadra e delle difficoltà interne della squadra: “Prima del Covid lo Stirpe era sempre pieno, almeno all’80% della capienza, e il pubblico spingeva molto. Questo ci manca tanto, ma non vogliamo che sia una scusa per giustificare le mancate vittorie casalinghe, però ci manca quella spinta. - continua Szyminski parlando poi del suo ruolo come riporta Tuttofrosinone.com - Noi difensori tocchiamo il pallone più volte in avvio di azione e dunque è normale aver toccato tanti palloni. Sia che si giochi a tre sia che si giochi a quattro quando abbiamo palla noi difensori rimaniamo sempre in tre contro due attaccanti perché uno dei tue terzini, quando giochiamo quattro, resta sempre in aiuto dei centrali”.