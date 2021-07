Gatti: "Un sogno essere qui. Ho scelto Frosinone perché mi ha fatto sentire importante"

Il neo difensore del Frosinone Federico Gatti ha parlato ai canali ufficiali del club della scelta di vestire la maglia gialloazzurra nella prossima stagione: “Per me è un sogno essere arrivato qui, anche se non lo considero un punto d’arrivo. Questo traguardo deve rappresentare una spinta maggiore per puntare sempre più in alto. Il passato mi ha insegnato a pormi obiettivi ben precisi, a non accontentarmi e non fermarmi, soprattutto ora che, lo ripeto, ho realizzato il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare. Cercherò di imparare il massimo dai compagni più esperti, Brighenti e Szyminski sono giocatori che hanno un’esperienza importantissima. Il mio obiettivo personale è quello di dare tutto me stesso, migliorarmi allenamento dopo allenamento e cercare a livello collettivo di raggiungere il massimo possibile. - continua Gatti - Ci sono state altre Società interessate a me, ma non ci ho pensato sopra, in primo luogo per il progetto del Frosinone e poi perché mi hanno fatto sentire importante per la mia presenza. Dopo tanti anni nelle serie minori, su campi dove il pallone rimbalza sempre malissimo è un’emozione difficile da spiegare poter giocare in Serie B. E anche un motivo d’orgoglio per me e la mia famiglia”.