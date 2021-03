Come stanno andando: Reggiana, Ardemagni e un febbraio top. Ma c'è ancora bisogno di lui

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Matteo Ardegmagni alla Reggiana: anche lui è arrivato a gennaio dopo un periodo in cui era rimasto ai margini del Frosinone. A Reggio Emilia ha trovato però subito minutaggio dall’inizio con il picco di prestazioni raggiunto a febbraio quando in tre gare ha sfornato due assist (nelle vittorie contro Entella e Cittadella) e il gol decisivo nello scontro salvezza contro l’Ascoli. Un problema al piede lo ha poi frenato nelle gare successive dove non sono arrivate prestazioni alla sua altezza. Pausa utile anche a lui per rimettersi in forma e dare il suo contributo da qui alla fine per conquistare una salvezza complicata, ma non impossibile.

Nome: Matteo Ardemagni

Presenze: 9

Gol: 1

Assist: 2

Punti a Partita: 1,44