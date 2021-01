Tuttosport: "Seconda vittoria consecutiva, il Chievo ora guarda in su"

"Seconda vittoria consecutiva, il Chievo ora guarda in su" scrive Tuttosport analizzando il successo dei clivensi per 2-1 contro la Virtus Entella. Decisivi Ciciretti e De Luca che hanno reso vano il gol di Brunori. La squadra di Aglietti ha gestito senza problemi la sfida contro i liguri, apparsi troppo remissivi. Secondo successo consecutivo per il Chievo, ora in piena zona playoff. Entella, battuta d'arresto e penultimo posto in classifica.