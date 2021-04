Il Lecce verso la A. Maggio: "Ci attendono quattro finali: e sarebbe un peccato buttare via tutto"

Quando il campionato di B è prossimo alla ripresa dopo le due settimane di sosta forzata, in casa Lecce è Christian Maggio a fare il punto della situazione: "Per noi queste ultime 4 gare sono importantissime, facendo bene ci può aspettare un futuro molto positivo, ma non sarà semplice perché affronteremo squadre o che si devono salvare o che lottano per la promozione come noi: saranno gare intense, ma da vivere serenamente, perché spesso la pressione non ti permette di giocare come vorresti. Occorre solo prepararle bene, e far bene anche sfruttando una rosa ampia che finora ha dimostrato di poterci stare: stiamo vivendo un momento particolare, il pubblico manca da molto tempo, quindi anche per questo occorrono massima tranquillità e unione, che possono far la differenza. Anche perché è necessario pensare a noi stessi, guardare agli altri conta relativamente".

Andando poi alle note personali: "Sono felice del percorso fatto finora, ho sempre cercato di dare me stesso e aiutare chi ne aveva bisogno, finora sto avendo risultati positivi e questo mi fa piacere. Ho molta intesa anche con mister Corini, parla molto con i giocatori, ci mette tranquillità, e questi aspetti mi piacciono molto, soprattutto in vista di queste quattro finali".

Più in generale: "Problemi interni a Salerno e Monza? Per noi contano poco, serve solo prepararci bene e vedere poi come andrà a finire. Terminarlo al meglio per centrare la A, solo a questo si deve pensare, perché sarebbe un peccato buttare via tutto: con mentalità e voglia giusta, però, si può affrontare tutto e migliorare alcuni errori commessi nelle altre gare".