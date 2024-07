Ufficiale Il Mantova saluta Monachello: "Faremo sempre il tifo per te". Firma con il Lumezzane

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Mantova " comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gaetano Monachello al Lumezzane.

Il Mantova ringrazia “il Monaco” per impegno ed abnegazione dimostrati in questi anni con la casacca biancorossa indosso. Momenti belli come la promozione in serie B, altri meno. Tutti, indistintamente contraddistinti da un legame forte, capace di rendere i rapporti speciali, professionali ma soprattutto umani.

In bocca al lupo, Monaco, per la nuova avventura:

NOI FACCIAMO TUTTI IL TIFO PER TE!".

C'è poi anche l'annuncio dei rossoblù: "FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Monachello reduce da tre stagioni al Mantova Calcio, che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2026.

Attaccante, classe 1994 natio di Agrigento, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter passando ancora giovanissimo in prestito al Parma con cui disputa il campionato Primavera. Concluso il percorso nelle giovanili intraprende un percorso che lo porta a conoscere diverse piazze in Europa iniziando dal campionato ucraino dove veste la maglia del Metalurg Donetsk nella stagione 2012/13 neanche ventenne. Quattro presenze ed il passaggio a metà stagione all’Apoel Nicosia di Cipro dove in quattordici gare segna sette reti; lo preleva il Monaco ed in prestito disputa il campionato belga con il Cercle Brugge dove in sei mesi scende in campo in sedici occasioni segnando una rete per poi trasferirsi a gennaio in Grecia all’Ergotelis sempre in prestito concludendo la stagione con dieci partite e due reti all’attivo. Torna in Italia in prestito dai monegaschi nella stagione 2014/15 scegliendo la Virtus Lanciano in serie B con cui è protagonista di un ottimo campionato dove disputa trentacinque partite segnando otto reti. Lo acquista l’Atalanta con cui fa l’esordio in serie A giocando dieci partite appena ventunenne, da lì una serie di prestiti in cadetteria vestendo le maglie di Bari, Ternana, Palermo, Ascoli, Pescara, Pordenone e Venezia. Nella finestra di mercato estiva del 2020 viene acquistato in serie C dal Modena con cui in una stagione e mezza gioca ventitré gare mettendo a referto cinque reti prima di passare al Mantova vestendo la maglia virgiliana per due stagioni e mezza concludendo l’ultima con la promozione in Serie B dove colleziona trentadue gettoni con una rete segnata".