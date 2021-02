Il mercato del Venezia - Esposito e Dezi i colpi dei lagunari. Maleh, addio doloroso ma non troppo

Gli arrivi di Esposito in prestito dall'Inter e di Dezi a titolo definitivo dal Parma basterebbero per dare l'idea del mercato del Venezia. La società lagunare è ambiziosa e non lo nasconde. In più agli ordini di Zanetti sono arrivati Ricci, giovane terzino sinistro che può dare il cambio a Molinaro, e il finlandese Ala-Myllymaki. La cessione di Maleh, per il momento, è indolore: la Fiorentina lo ha lasciato in prestito fino a giugno.