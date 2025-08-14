Ufficiale Virtus Verona, Fanini torna a casa: il centrocampista firma un annuale con opzione

La Virtus Verona ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo del centrocampista Fanini dal Vigasio in Serie D. Si tratta di un ritorno a casa visto che il calciatore è cresciuto nel vivaio del club (dove il padre è allenatore della Juniores). Questa la nota del club:

"La Virtus è lieta di annunciare l’ingaggio di Federico Fanini, centrocampista classe 2001, che vestirà i nostri colori fino al 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno.Reduce da una stagione di grande impatto con la maglia del Vigasio, nel girone B di Serie D, Fanini ha attirato l’attenzione di numerosi club grazie a prestazioni solide e continue.

Prodotto di una famiglia autenticamente virtussina - con papà Massimo é attualmente allenatore della Juniores nazionale rossoblù - Fanini è cresciuto prima nel nostro settore giovanile poi in quello del ChievoVerona. Nel percorso di crescita ha confermato di essere un giocatore completo, capace non solo di costruire gioco per i compagni ma anche di finalizzare sotto porta.

Dotato di notevole fisicità, intelligenza tattica e spirito combattivo, Fanini rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama dilettantistico italiano, e il suo arrivo testimonia la volontà del club di investire su giovani di talento in grado di fare la differenza.

Tutta la Virtus accoglie Federico con entusiasmo e gli augura le migliori soddisfazioni in maglia rossoblù".

Bentornato Federico, nonno Renzo sarebbe orgoglioso di te