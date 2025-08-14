Rinforzo fra i pali in casa Cittadella: è stato tesserato Zanellati. Era alla Casertana
Dopo una stagione da titolare alla Casertana in Serie C (31 presenze) per il portiere Zanellati arriva la chiamata del Cittadella che lo ha acquistato a titolo definitivo. Questo il comunicato della società veneta:
"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, dall’ F.C. Casertana, delle prestazioni sportive di Alessandro Zanellati. Portiere classe 1999 nato a Moncalieri (TO), Zanellati ha vestito le maglie di Gubbio (19/20), Giana Erminio (20-22), Padova (22-24) e, nell’ultima stagione, della Casertana.
Ad Alessandro il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".
Il comunicato della Casertana:
"La Casertana FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'AS Cittadella il portiere Alessandro Zanellati. Ad Alessandro va il ringraziamento per l'apporto dato e l'augurio di soddisfazioni personali e professionali".