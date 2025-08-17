Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Marotta da azionista: "Oaktree mi ha offerto di investire. La sintonia è aumentata"

Inter, Marotta da azionista: "Oaktree mi ha offerto di investire. La sintonia è aumentata"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:38Serie A
di Yvonne Alessandro

Da amministratore delegato a presidente, dalla giornata di ieri Giuseppe Marotta è diventato a tutti gli effetti anche azionista dell'Inter. Il numero uno del club di viale della Liberazione ha rilevato circa il 2% delle quote, in totale accordo con la proprietà Oaktree. La società, dal suo arrivo nel 2018, ha subito un netto incremento di valutazione e ora insegue il miliardo di euro. "La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza", ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Poi Marotta ha precisato: "Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull’Inter. È l’ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri. Come tale, comporta dei rischi ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all’Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente tanto da aver messo un po’ delle mie finanze personali in questa impresa".

Una mossa però tutt'altro che casuale da parte dell'ex dirigente di Juventus, Atalanta e Sampdoria - tra le altre -, perché stando alla spiegazione del Sole 24 Ore c'entra molto con l'incremento di valutazione della quota dell'Inter acquista da Marotta, che potrebbe equivalere a più di 20 milioni di euro. Una strada simile l'ha intrapresa Cesc Fabregas, allenatore del Como e al tempo stesso azionista del club dei lariani.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Marotta-Inter, legame doppio. QS in prima pagina: "Il presidente diventa socio" Marotta-Inter, legame doppio. QS in prima pagina: "Il presidente diventa socio"
Inter, il presidente Giuseppe Marotta diventa azionista del club: svelata la quota... Inter, il presidente Giuseppe Marotta diventa azionista del club: svelata la quota
Laurea Honoris Causa a Marotta: riconoscimento dalla Bicocca per il presidente dell’Inter... Laurea Honoris Causa a Marotta: riconoscimento dalla Bicocca per il presidente dell’Inter
Altre notizie Serie A
Il Chelsea ci ha provato per Bastoni: 50 milioni sul piatto, ma l'Inter ha rifiutato... Il Chelsea ci ha provato per Bastoni: 50 milioni sul piatto, ma l'Inter ha rifiutato
Bologna, rallentamento per Zanoli: Udinese in agguato, resta la fiducia per la chiusura... Bologna, rallentamento per Zanoli: Udinese in agguato, resta la fiducia per la chiusura
L'era Inzaghi a Palermo inizia alla grande: battuta la Cremonese in coppa, gli highlights... VideoL'era Inzaghi a Palermo inizia alla grande: battuta la Cremonese in coppa, gli highlights
NEOM su Pavard, Galtier svela: "Abbiamo provato a convincerlo, so che ha molte offerte"... NEOM su Pavard, Galtier svela: "Abbiamo provato a convincerlo, so che ha molte offerte"
Gli 11 metri premiano il Cagliari, beffa Entella ma fuori a testa alta. Gol e highlights... VideoGli 11 metri premiano il Cagliari, beffa Entella ma fuori a testa alta. Gol e highlights
Roma, Gasperini accontentato: Bailey arriva domani, tutte le cifre dell'operazione... Roma, Gasperini accontentato: Bailey arriva domani, tutte le cifre dell'operazione
Il Como riparte da un tris: avanti in coppa, eliminato il Sudtirol. Gol e highlights... VideoIl Como riparte da un tris: avanti in coppa, eliminato il Sudtirol. Gol e highlights della gara
Cagliari, Cavuoti eroe di coppa: "Regalare il passaggio del turno: un'emozione grandissima"... Cagliari, Cavuoti eroe di coppa: "Regalare il passaggio del turno: un'emozione grandissima"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
2 Fascetti: "Lookman? Interverrei in modo drastico. Leoni? Gli inglesi ci vedono lungo"
3 Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 agosto
5 Tudor dribbla le voci di mercato su Vlahovic. E intanto Douglas Luiz può salutare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta su Zalewski, l'Inter ora apre alla trattativa: il punto. Lookman affare slegato
Immagine top news n.1 Cagliari, che fatica contro l'Entella: i rossoblù passano il turno ai rigori per 6-5
Immagine top news n.2 Primo gol per David, applausi per Vlahovic: la Juventus vince 2-1 contro l'Atalanta
Immagine top news n.3 Como, Fabregas dice stop: "Altri colpi di mercato? No, è tutto chiuso: siamo questi"
Immagine top news n.4 Inter, Dimarco sblocca l'amichevole con l'Olympiakos ma esce per un problema fisico
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini su Koné: "Sarebbe una perdita importante. Sancho? No comment"
Immagine top news n.6 Inter, il presidente Giuseppe Marotta diventa azionista del club: svelata la quota
Immagine top news n.7 Inter, altro buco nell'acqua: la Roma ha deciso di trattenere Koné in giallorosso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.3 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Immagine news Serie C n.2 Bolis sul Football Video Support: "Primi ad averlo, ci stiamo istruendo per capire come funziona"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'era Inzaghi a Palermo inizia alla grande: battuta la Cremonese in coppa, gli highlights
Immagine news Serie A n.2 NEOM su Pavard, Galtier svela: "Abbiamo provato a convincerlo, so che ha molte offerte"
Immagine news Serie A n.3 Gli 11 metri premiano il Cagliari, beffa Entella ma fuori a testa alta. Gol e highlights
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini accontentato: Bailey arriva domani, tutte le cifre dell'operazione
Immagine news Serie A n.5 Il Como riparte da un tris: avanti in coppa, eliminato il Sudtirol. Gol e highlights della gara
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Cavuoti eroe di coppa: "Regalare il passaggio del turno: un'emozione grandissima"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Bardi: "Il segreto è il lavoro quotidiano, felice per l’esordio con vittoria"
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia domina contro il Mantova: 4-0 e passaggio del turno di Coppa Italia, gli highlights
Immagine news Serie B n.3 Una settimana al via della Serie B: il calendario completo della stagione 2025/26
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi fiducioso: "Ci toglieremo soddisfazioni. Corona? Chi è forte, gioca"
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "Per me non conta la categoria. Spero di stare qui a lungo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter Under 23, Vecchi: "Ci tenevamo a vincere. Mercato? C'è ancora qualcosa da fare"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, prosegue il primo turno: il programma di oggi
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia: "Contro il Casarano sfida dura, ma conta la crescita della squadra"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, si sta definendo il tabellone: tutti gli accoppiamenti
Immagine news Serie C n.5 Santaniello si allena con l’Equipe Campania, ci pensa il Guidonia Montecelio
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, l'Inter comincia con una vittoria. Ok anche Benevento e Foggia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera si conclude la The Women's Cup: la finale Juve-Inter gustoso anticipo della Serie A
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.3 Brilla subito la stella di Cantore negli Stati Uniti: gol all'esordio da titolare con Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Cantore e Boattin negli USA a Linari e Giacinti: quanto piacciono le italiane all'estero
Immagine news Calcio femminile n.6 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…