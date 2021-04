Il Venezia sorprende e si accendono i fari su mister Zanetti: primi sondaggi dalla Serie A

Il contratto è in essere anche per la prossima stagione, la il sorprendente cammino del Venezia ha acceso ancora di più i fari su mister Paolo Zanetti. Che, stando a quanto riferisce trivenetogoal.it, è finito nel mirino della Serie A: a fare i primi sondaggi sul tecnico, pare siano state Sampdoria e Torino.

Per ora, ripetiamo, solo sondaggi, ma le prossime settimane saranno in tal senso decisive.