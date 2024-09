Ufficiale Juve Stabia, c'è il rinnovo di mister Pagliuca: il tecnico firma un biennale

La Juve Stabia ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto, fino al 2026, del tecnico Guido Pagliuca autore della promozione in Serie B nella passata stagione e del buon avvio - otto punti in cinque partite - in questa stagione. Di seguito la nota:

Il tecnico, nato a Cecina il 17 febbraio 1976, rinnova con la nostra società dopo aver guidato i colori gialloblù per 49 volte, ottenendo da quando siede sulla nostra panchina 25 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte.

Il rinnovo del mister è stato fortemente voluto dal presidente Andrea Langella per proseguire il percorso di crescita iniziato il 30 giugno 2023: “Guido Pagliuca ha meritato tutta la mia stima – afferma il nostro patron – sia come persona sia come grande allenatore, sono onorato e felice che ha voluto rinnovare con noi già all’inizio di questa stagione sportiva. Il suo lavoro e quello del suo staff sono stati fondamentali per la promozione dell’anno scorso e noi vogliamo continuare a puntare su di lui per un futuro sempre più roseo e ricco di soddisfazioni per noi come società e per lui come professionista esemplare. Vogliamo salvare la categoria e giocare un campionato dignitoso e con lui sono convinto che possiamo farlo”.