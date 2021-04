L'Ascoli anticipa il ritiro: ecco i 27 convocati per la sfida contro il blasonato Monza

Un rush finale importantissimo per l'Ascoli, che si gioca la salvezza diretta o comunque la permanenza in categoria tramite playout in questo caldo mese che porterà alla fine della stagione.

Sabato la sfida interna contro il blasonato Monza, per la quale mister Andrea Sottil ha deciso di anticipare a oggi il ritiro, rendendo nota la lista dei 27 convocati.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian.