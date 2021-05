La Lega B premia l'Empoli per la promozione in A: oggi la consegna del trofeo

Come riferisce l'Empoli con una nota ufficiale, "sarà il presidente della Lega Serie B Mauro Balata a consegnare, insieme al managing director Europa di BKT Lucia Salmaso, domani al termine della partita con il Lecce, il trofeo riservato alla vincitrice della Serie BKT 2020/2021 nelle mani del capitano dell’Empoli Simone Romagnoli.

La premiazione, rivolta a tutta la squadra, lo staff e alla dirigenza con a capo il presidente Fabrizio Corsi, che saranno chiamati sul palco sulle note di We Will Rock You e della colonna sonora dei Pirati dei Caraibi, vedrà gli azzurri alzare al cielo la coppa nello stadio di casa, il Castellani, al termine di un’esaltante stagione culminata con la settima promozione in Serie A della storia del club".