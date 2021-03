La volata per la salvezza. Bagarre assoluta fino alla fine. Pescara ed Entella agli sgoccioli

La sosta per le Nazionali darà il via in Serie B come nel campionato maggiore alla volata finale della stagione. Uno sprint che in cadetteria per quanto concerne la promozione riguarda cinque formazioni, per la volata playoff almeno sette e per quella salvezza otto se non di più: Reggina, Cremonese, Pordenone, Cosenza, Reggiana, Ascoli, Pescara e Virtus Entella.

Detto che il confine tra la zona valida per la lotta playoff è molto labile e si fonde con quello per la salvezza ogni weekend potrebbero registrarsi novità o nuove squadre da iscriversi al "campionato nel campionato" per non dover scendere in Serie C. Reggina e Cremonese, in questo senso, dovranno giocarsi al meglio le proprie carte fin da subito dopo la sosta per tentare il cambio di obiettivo affrontando al meglio due delle avversarie più difficili di tutte: Venezia ed Empoli. Per il Pordenone, invece, ci sarà da conteggiare la variabile rappresentata dal recupero ancora da calendarizzare contro il Pisa, mentre il Cosenza avrà la particolarità di essere l'unica squadra di tutto il torneo cadetto a dover ancora affrontare il doppio turno interno ed esterno. Fra l'altro subito a ridosso della ripresa contro Ascoli e Cremonese al 'Marulla' e il tandem Venezia-Pisa fuori. In coda, infine, rimangono vive ancora le speranze di Pescara e Virtus Entella, ma sembrano fiammelle destinate ad estinguersi senza un repentino cambio di rotta.

REGGINA

Venezia-Reggina

Cittadella-Reggina

Reggina-Vicenza

Reggina-Reggiana

Cremonese-Reggina

Reggina-Ascoli

Lecce-Reggina

Reggina-Frosinone

CREMONESE

Cremonese-Empoli

Cosenza-Cremonese

Cremonese-Pordenone

Monza-Cremonese

Cremonese-Reggina

Chievo Verona-Cremonese

Cremonese-Pescara

SPAL-Cremonese

PORDENONE

Brescia-Pordenone

Pordenone-Virtus Entella

Cremonese-Pordenone

Pordenone-Frosinone

Reggiana-Pordenone

Pordenone-Salernitana

Venezia-Pordenone

Pordenone-Cosenza

* Pordenone-Pisa

COSENZA

Cosenza-Ascoli

Cosenza-Cremonese

Venezia-Cosenza

Pisa-Cosenza

Cosenza-Pescara

Empoli-Cosenza

Cosenza-Monza

Pordenone-Cosenza

REGGIANA

Frosinone-Reggiana

Reggiana-Brescia

Reggiana-Empoli

Reggina-Reggiana

Reggiana-Pordenone

Pescara-Reggiana

Reggiana-SPAL

Vicenza-Reggiana

ASCOLI

Cosenza-Ascoli

Ascoli-Vicenza

Ascoli-Monza

SPAL-Ascoli

Ascoli-Empoli

Reggina-Ascoli

Ascoli-Cittadella

Chievo Verona-Ascoli

PESCARA

Pescara-Pisa

Monza-Pescara

Brescia-Pescara

Pescara-Virtus Entella

Cosenza-Pescara

Pescara-Reggiana

Cremonese-Pescara

Pescara-Salernitana