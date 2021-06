Lecce, al via le valutazioni sulla rosa. Da Vigorito a Yalcin in tanti con le valigie in mano

vedi letture

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina il Lecce è al lavoro per costruire la squadra con cui puntare alla promozione in Serie A, partendo dalle valutazioni dei giocatori già in rosa. Fra i pali resterà solo uno fra Gabriel e Vigorito, con Bleve che dovrebbe essere promosso come dodicesimo anche se in scadenza di contratto. In difesa le certezze sono il giovane Gallo e il veterano Lucioni, mentre Maggio e Adjapong potrebbero lasciare il club al pari di Dermaku. Da valutare invece Meccariello, Pisacane, Calderoni, Zuta e il jolly Paganini, quest’ultimo già allenato da Baroni in passato.

Lo riferisce il Corriere dello Sport facendo poi il punto anche su centrocampo e attacco. In mezzo al campo Tachtsidis ha già la valigia in mano, mentre per Nikolov si lavora al rinnovo del prestito visto l’alto costo del riscatto (4 milioni di euro). Le certezze sono rappresentate dai giovani Bjorkengren e Hjulmand e da tre certezze come Henderson, Majer e Mancosu, mentre si attende di vedere all’opera Listowski a lungo tenuto ai box da un infortunio. Saranno poi fatte valutazioni in base al modulo che vorrà adottare il nuovo tecnico (4-3-3 o 4-2-3-1) così come per l’attacco dove Coda e Rodriguez, salvo offerte fuori mercato, dovrebbero restare con invece Pettinari, in scadenza, e Yalcin, alto costo per il riscatto, sembrano aver concluso la loro avventura in Salento.