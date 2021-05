Lecce, Corini: "Col Venezia saranno 2 macro tempi: sfida playoff sui 180', serve equilibrio mentale

Vigilia di gara per il Lecce, che domani esordirà nei playoff per proseguire la corsa verso la Serie A, fallita durante la regular season, che ha visto i salentini piazzarsi al 4° posto della classifica.

Della partita contro il Venezia, in conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico giallorosso Eugenio Corini. Partendo dalla formazione, che vede alcune assenze dai convocati: "Abbiamo fatto una valutazione complessiva della rosa per il concetto che ci vede disputare questi playoff con la volontà di arrivare in finale, e di conseguenza abbiamo optato per non forzare né su Pettinari, che probabilmente sarà recuperato per giovedì. né su Rodriguez, che ha avuto un piccolo risentimento: non ci sono lesioni e stiramenti ma siccome sente ancora un po' di dolore abbiamo preferito preservalo, e anche lui, comunque, dovrebbe essere a disposizione per la gara di ritorno. A ogni modo abbiamo lavorato su diverse situazioni tattiche, come quella del doppio trequartista, e sappiamo di avere alternative, come anche il 3-5-2: ci sono le caratteristiche per poterlo utilizzare, è per questo che ho voluto provarlo nell'ultima di campionato a Empoli".

Andando poi all'avversario: "Il Venezia ha fatto un ottimo percorso, si è conquistato i playoff, e nella prima sfida ha giocato a viso aperto, mettendo in alcuni tratti quel qualcosa in più che serve per spuntarla in certe partite. Complimenti a loro, una squadra che ha comunque grandi attitudini. Ora ci attendono due macro tempi, la gara si gioca su 180' perché c'è anche il ritorno, quindi dobbiamo guardare a più ampio raggio, ma abbiamo forza ed energia per far si che il nostro percorso sia completato: ora mi concentro solo su questo, prima di far valutazioni complessive voglio terminare la stagione".

A questo proposito: "Anche la squadra è concentrata, i playoff sono un traguardo importante che ti permette comunque di raggiungere la Serie A. Si deve reagire a cosa ci accade, trovando gli spunti, e noi abbiamo le caratteristiche tecnico-tattiche e caratteriali per affrontare un playoff e provare a vincerlo. Servirà comunque grande equilibrio mentale".