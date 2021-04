Lecce, Corini: "Ho sempre creduto nella promozione diretta. Yalcin? Un potenziale top player"

vedi letture

Con l'Empoli fermo ai box causa Covid-19 la prima pagina per la Serie B spetta di diritto al Lecce di Eugenio Corini reduce da 11 risultati utili consecutivi con 8 vittorie. "Ho sempre spronato i miei giocatori a credere nella promozione diretta - ha raccontato il tecnico dei salentini dalle colonne de La Gazzetta dello Sport -. In un campionato così livellato basta poco per ribaltare la situazione. L'Empoli ha sempre fatto corsa a sé, la Serie A è un premio per la sua continuità. Ora dietro ci siamo noi, però guai ad illudersi".

Andando nel dettaglio dei tanti volti nuovi approdati in giallorosso Corini dice la sua sulle prospettive di alcuni di loro: "Oltre al play Hjulmand, hanno prospettive eccezionali Bjorkegren e Rodriguez. Aggiunto Yalcin, ancora inespresso: è un potenziale top player".