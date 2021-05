Lecce, Corvino: “In trasferta questa squadra è andata a mille”

vedi letture

In conferenza stampa il Direttore dell area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino si è soffermato principalmente sul rendimento della squadra lontano dalle mura amiche. In trasferta la formazione giallorossa di Corini ha ottenuto i migliori risultati dimostrandosi la squadra più prolifica fuori casa. La “ruota esterna” come definita da Corvino ha fatto più punti di tutte le squadre, è andata a mille. L’altra non è andata allo stesso modo e quindi è giusto fare solo qualche accorgimento su qualche raggio, di quella interna. Queste le parole di Corvino: “La nostra squadra ha dimostrato fuori casa di essere prima in classifica, in casa non è stato lo stesso. Come se avessimo due ruote. Una che ha tirato a mille l’altra che ha girato meno bene. In questo finale, qualche meccanismo va riequilibrato e se c’è qualche raggio da aggiustare sono sicuro che i ragazzi insieme al mister sapranno trovare l’equilibrio giusto così anche l’altra ruota possa girare come ha girato quella esterna”. Corvino vorrebbe ripetere nella sua Lecce i successi tecnici di Firenze dove Commisso ha fatto plusvalenze importanti con gli uomini portati in Toscana da Corvino ed altri, come Vlahovic e Castrovilli, sono pronti a spiccare il volo.