Lecce, Corvino: "La Salernitana non va a risparmio, spende più di noi attraverso la Lazio"

Nel corso della conferenza stampa odierna (ripresa da calciolecce.it), il Direttore Tecnico del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato anche della Salernitana, che con i giallorossi si è giocata fino in fondo il secondo posto per la promozione diretta in A, centrandolo: "I campani non è una squadra che ha speso meno di noi, perché è dietro gli esborsi economici della Lazio. Può godere di elementi, anche importanti, comprati dai biancocelesti e poi girati, ma che comunque hanno comportato spese importanti. Non sono un club virtuoso e che va nel risparmio, anzi ha dovuto spendere ben più di noi attraverso la casa madre”.