Lecce, Corvino sul 2004 Milli: "Ha grande potenzialità, può avere un futuro importante qui"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Blin, il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino si è soffermato anche su Stefano Milli, esterno d’attacco classe 2004 che è stato aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo, elogiandone le qualità: “Vedere è facile, intravedere è più difficile e io devo andare a intravedere quali sono le possibilità di inserire un giocatore che ha del potenziale in un ruolo dove abbiamo meno giocatori come quello degli esterni. In attesa che arrivino giocatori dal mercato abbiamo deciso di inserire Milli, un 2004 che conosco benissimo perché esce dalla mia accademia. - continua Corvino – Arrivò nei pulcini assieme a Oltremarini, Spalluto e Milanese e poi coi giovanissimi arrivò in semifinale per il titolo italiano. So che le potenzialità di Milli sono importanti, se rimarrà con i piedi per terra avrà un futuro importante a Lecce”.