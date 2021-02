Lecce-Cosenza, è 1-1 dopo i primi 45': Coda su rigore risponde a Gliozzi

Termina uno a uno il primo tempo del Via del Mare tra Lecce e Cosenza. A portarsi in vantaggio dopo appena otto minuti sono stati gli ospiti, con un colpo di testa vincente di Gliozzi su assist di Petrucci. Non si è però fatta attendere la risposta dei salentini, che hanno trovato il pari al dodicesimo con Coda, abile a trasformare il calcio di rigore provocato da un intervento falloso di Legittimo. Gara in equilibrio, dunque, dopo i primi quarantacinque minuti.