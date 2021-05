Lecce, il difensore Lucioni premiato per le 100 presenze in giallorosso

Prima della sfida contro la Reggina di questo pomeriggio il Lecce ha premiato il difensore Fabio Lucioni per le 100 presenze con la maglia giallorossa. "Prima del fischio d’inizio della gara Lecce - Reggina, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha consegnato a Fabio Lucioni una maglia celebrativa per le 100 presenze in giallorosso. Traguardo che sarà raggiunto nel match odierno", questo il testo pubblicato sui canali ufficiali del club. Il presidente e il suo vice Liguori hanno inoltre voluto dare il cinque a tutti i calciatori per caricarli ulteriormente.