Lecce, Liguori sul Via del Mare: "Pochi giorni e firmeremo la convenzione. Poi i lavori"

vedi letture

Il vice presidente del Lecce Corrado Liguori in un’intervista rilasciata a Calciolecce.it ha parlato anche della situazione dello stadio Via del Mare e dei progetti di ristrutturazione dell’impianto: “Siamo a buon punto, mancano solo dei documenti. Stiamo aspettando dei passaggi burocratici, una volta espletate queste formalità ci metteremo a lavoro. È questione di giorni. Una volta acquisito il prolungamento della concessione, ci metteremo a tavolino per ragionare di tutte quelle che possono essere le migliorie. Non ci dimentichiamo però i lavori già effettuati negli ultimi anni. Poco tempo fa abbiamo postato un video sulla pagina ufficiale palesando i miglioramenti apportati a nostre spese”.