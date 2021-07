Lega B, chiesto alla FIGC l'intervento dell'Autorità Garante per il fenomeno multiproprietà

Nel Consiglio Federale in corso a Roma è emersa una nuova richiesta della Lega di Serie B al presidente Gabriele Gravina. La lega del campionato cadetto ha infatti chiesto alla FIGC di dare mandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AgCom) per capire se l'istituto della multiproprietà genera un meccanismo distorsivo fra le società riguardanti il mercato e non solo. Questa richiesta fa seguito alle parole del presidente Mauro Balata di lunedì scorso con le quali si auspicava che vi fosse un'autorità indipendente che desse un giudizio definitivo su questo istituto.