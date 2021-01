Lega B, scelti i consiglieri interni di Balata, confermato alla presidenza: le note delle società

Con la conferma di Mauro Balata alla presidenza della Lega B, sono stati eletti anche i sei consiglieri interni. A ricoprire il prestigioso incarico sono il presidente dell'Ascoli Carlo Neri, quello del Lecce Saverio Sticchi Damiani, l'Ad del Monza Adriano Galliani, il numero uno del Pordenone Mauro Lovisa, quello della Reggiana Carmelo Salerno e il presidente della SPAL Walter Mattioli.

Di seguito le note ufficiali dei club dopo la notizia:

ASCOLI: Il Presidente dell’Ascoli Calcio Carlo Neri è stato nominato Consigliere della Lega B nel corso dell’Assemblea, riunitasi oggi in videoconferenza. Rieletto Presidente della Lega Serie B l’avvocato Mauro Balata. Vice Presidente Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza.

Questi gli altri consiglieri: Saverio Sticchi Damiani, Presidente del Lecce, Adriano Galliani, Mauro Lovisa, Presidente del Pordenone, Carmelo Salerno, Presidente della Reggiana e Walter Mattioli, Presidente della Spal. I due consiglieri indipendenti sono Andrea Messuti e Mauro Pizzigati, confermato quest'ultimo dopo lo scorso mandato.

Contestualmente scelto anche il Collegio dei revisori. Marco Mugnai è il presidente, Alessandro Grassetto e Francesco Perrotta revisori effettivi, supplenti Salvatore Ferri e Andrea Lionzo.

LECCE: L'U.S. Lecce comunica che, in data odierna, si sono svolte le votazioni per l'elezione del presidente della Lega di B, con la conferma dell'Avv. Mauro Balata.

Il Presidente Saverio Sticchi Damiani è stato inoltre confermato nel Consiglio Direttivo della Lega già al primo scrutinio con il voto favorevole dei 2/3 delle società della cadetteria. Il presidente Sticchi Damiani era stato eletto in ottobre in sostituzione dei consiglieri decaduti. In virtù del voto odierno inizierà un nuovo mandato con durata quadriennale.

MONZA: L'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani è stato eletto vicepresidente della Lega Nazionale di Serie B.

Lo ha deciso l’Assemblea, che riunita in videoconferenza ha rieletto presidente l'avvocato Mauro Balata.

Adriano Galliani è anche uno dei sei consiglieri interni eletti insieme a Carlo Neri, presidente dell'Ascoli, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, e Walter Mattioli, presidente della Spal. I due consiglieri indipendenti sono Andrea Messuti e Mauro Pizzigati, confermato quest'ultimo dopo lo scorso mandato.

PORDENONE: Il Pordenone Calcio si congratula con l'avvocato Mauro Balata, confermato presidente della Lega B dall'odierna assemblea, e con il dottor Adriano Galliani, eletto vice presidente.

Conferma da consigliere, invece, per il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, orgoglioso di far parte del direttivo della Lega B e determinato nel proseguire il percorso avviato nell'ottobre dello scorso anno.

REGGIANA: Nel corso dell'Assemblea odierna è stato eletto dai rappresentanti delle società di Serie B il nuovo Presidente di Lega, con la conferma dell'Avv. Mauro Balata. Nella stessa sede è stato ratificato il Consiglio di Lega, che vede come nuovo componente del direttivo Carmelo Salerno.

SPAL: Si è svolta questo pomeriggio in videoconferenza l’assemblea della Lega Serie B per il rinnovo del consiglio direttivo.

A seguito delle votazioni, l'avvocato Mauro Balata è stato riconfermato alla presidenza, mentre il presidente biancazzurro Walter Mattioli è stato eletto tra i sei consiglieri interni.

Di seguito la composizione del nuovo consiglio:

Presidente: Mauro Balata

Vice Presidente: Adriano Galliani (Monza)

Consiglieri interni:

Walter Mattioli (SPAL)

Carlo Neri (Ascoli)

Saverio Sticchi Damiani (Lecce)

Adriano Galliani (Monza)

Mauro Lovisa (Pordenone)

Carmelo Salerno (Reggiana)

Consiglieri Indipendenti:

Andrea Messuti

Mauro Pizzigati

Congratulandosi per la rielezione, SPAL augura buon lavoro al presidente Balata per il secondo mandato.