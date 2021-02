Maenpaa si presenta: "Potevo restare in Inghilterra, la chiamata del Venezia ha cambiato tutto"

Arrivato per sostituire l’infortunato Luca Lezzerini, il finlandese Niki Maenpaa si è presentato oggi in casa Venezia spiegando di aver chiesto informazioni sull’Italia al connazionale Joronen del Brescia: “La trattativa è stata velocissima, mi stavo allenando con una squadra inglese e probabilmente avrei potuto firmare con loro fino a giugno, poi mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto dell’interesse del Venezia. Due giorno dopo ero in Italia per firmare, adoro la città, che ho visitato più volte, e far parte di questa squadra mi riempie d’orgoglio. - continua Maenpaa come si legge su Trivenetogoal.it – Ho giocato in Francia, Olanda e Inghilterra dove conservo il ricordo della promozione in Premier con il Brighton, e ho parlato con Joronen dell’Italia e del suo campionato. Non pensavo di trovare tanti giocatori scandinavi in un club del sud europeo, ma è una bellissima anomalia che mi aiuterà a inserirmi. Sono pronto a giocarmi il posto con Pomini”.