Ufficiale Modena, depositato il contratto di Sassi: arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta

Dopo due esperienze in Serie C con le maglie di Trento - 28 presenze nel 2022/23 – e Pro Vercelli – 32 gare nella scorsa stagione – per il portiere dell’Atalanta Jacopo Sassi c’è una nuova esperienza in prestito questa volta in Serie B.

Il classe 2003 infatti si è trasferito a titolo temporaneo al Modena come comunica la Lega B nella sezione dedicata ai trasferimenti. Nel contratto di prestito dovrebbe essere inserito un diritto di riscatto e il controriscatto da parte del club orobico, ma solo quando i due club comunicheranno la cessione sui propri canali ufficiali la formula della cessione sarà più chiara.