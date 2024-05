Ufficiale Modena, primo contratto da professionista per il 2005 Marco Oliva

Il Modena F.C. continua a investire sui ragazzi del domani. Dopo aver esordito con la prima squadra a Lecco, Marco Oliva ha firmato il suo primo contratto da professionista: centrocampista classe 2005, si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Il percorso. Nato a Roma, cresce nel Settore Giovanile della Lazio, nel quale si impone in particolare nelle stagioni con l’Under 17 e l’Under 18, mettendo a segno 15 gol in due annate. Portato a Modena nell’estate 2023 da Andrea Catellani e Alessandro Consolati, Paolo Mandelli gli ha affidato le chiavi del centrocampo della Primavera e lui ha risposto con una stagione di altissimo livello, dimostrandosi presto un leader e mettendo a referto 10 gol e 9 assist (decisivo l’1-0 che ha sbloccato la finale playoff con la Pro Vercelli). Conquistata la Primavera 2, il “Mago di Tor Sapienza” è ora pronto per il salto in prima squadra, ma sabato avrà l’ultima missione in Primavera: con i compagni andrà a caccia dello scudetto al Mirabello di Reggio Emilia.