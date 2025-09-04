Ufficiale
Alessandro Plizzari rinnova col Venezia. Il portiere ha firmato fino al 2029
Il Venezia ha comunicato il prolungamento di un anno del contratto con il portiere Alessandro Plizzari.
Di seguito il comunicato del club lagunare:
"Classe 2000, Plizzari era stato acquistato dal club arancioneroverde nell’estate 2024, per poi disputare la stagione 2024/25 in prestito al Pescara. Nella stagione in corso ha collezionato una presenza, scendendo in campo nel match di Coppa Italia contro il Mantova. Con il nuovo accordo, l’estremo difensore si lega al Venezia FC fino al 30 giugno 2029".
