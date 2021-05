Monza-Brescia, si complica la corsa alla A dei brianzoli: Bellusci espulso dopo un’ora di gioco

vedi letture

Si complicano i piani del Monza alla caccia della Serie A. Dopo un’ora di gioco, sul risultato di 0-0, infatti la squadra di Brocchi è rimasta in dieci a causa dell’espulsione, per doppia ammonizione, del centrale Giuseppe Bellusci. Il Monza giocherà l’ultima mezzora con un uomo in meno dovendo andare alla ricerca della vittoria che potrebbe permettere, in caso di mancato successo della Salernitana a Pescara, di essere promosso in Serie A direttamente.