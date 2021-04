Monza, Brocchi: "Con l'Entella servirà agonismo". I convocati: ancora out Boateng e Balotelli

Dopo la pausa della Nazionali, il Monza riparte intanto con Christian Brocchi in panchina, al netto delle voci che vogliono il mister con la fiducia a tempo. Ed è proprio lui, alla vigilia, a presentare il confronto con l'Entella, fanalino di coda della graduatoria di B: "I ragazzi che hanno lavorato hanno fatto degli ottimi giorni di lavoro, dove hanno dimostrato di aver grande voglia di allenarsi e prepararsi al meglio alla sfida di domani. L'Entella è una squadra che darà tutto quello che ha, le chances per poter fare ancora qualcosa le ha, e in casa ha sempre dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, sapremo che sarà una gara difficile e giocata su ritmi alti, dove la qualità del gioco verrà a scapito di quello che sarà l'agonismo: in campo ho bisogno di qualcuno che possa dare qualcosa di importante in tal senso".

Sono tanti gli assenti: Lamanna, Bellusci, Anastasio, Armellino, Mota Carvalho, Balotelli, Boateng e Gytkjaer, e in più abbiamo Barillà e Barberis a 30% della condizione: li abbiamo recuperati per la mancanza di giocatori, ma avevano bisogno di più allenamenti. Non è al top neppure Frattesi, che con la Nazionale aveva preso una botta, ma lui si è dichiarato disponibile perché ci tiene alla squadra, e questo mi fa piacere".

Ecco quindi l'elenco dei convocati, con la prima convocazione per il classe 2002 Magli:

PORTIERI: Di Gregorio, Mazza, Sommariva

DIFENSORI: Bettella, Carlos Augusto, Donati, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Barillà, Barberis, Colpani, D'Alessandro, D'Errico, Frattesi, Magli, Scozzarella

ATTACCANTI: Colferai, Diaw, Maric, Ricci.