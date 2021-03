Monza, Brocchi: "Rigore su Diaw? Inutile parlarne, in B non c'è il VAR che ti aiuta nelle scelte"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Frosinone: "Peccato, oggi la squadra ha giocato una buonissima partita. Andare sul 2-1 non era facile, abbiamo avuto il comando della partita soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto i cambi di gioco, una lettura sbagliata ha portato al loro pareggio. Sono contento della prestazione dei ragazzi".

Il rigore di Diaw?

"Non parlo mai, mi dà fastidio sentire che le lamentele degli altri. A volte può andare bene a te, a volte agli avversari. Inutile parlare di queste cose, in B non c'è il VAR che può aiutare nelle scelte. Io preferisco parlare della partita, oggi i ragazzi hanno fatto una gara di carattere e di qualità".

L'assenza di Dany Mota è pesante?

"Non avere tre giocatori di attacco come Dany Mota, Balotelli e Boateng pesa. Oggi però gli attaccanti hanno fatto bene, hanno dato qualcosa di importante. Poi se siamo tutti è meglio, possiamo cambiare a gara in corso per avere maggiore incisività".