Monza, Brocchi sul cambio di modulo: "Difesa a tre più adatta, ma l'atteggiamento non cambia"

Intervistato da Il Cittadino di Monza il tecnico brianzolo Cristian Brocchi ha parlato della stagione regolare appena archiviata, del terzo posto conquistato e della corsa promozione ai play off: “Arrivare terzi è stato un buon risultato, da neopromossa abbiamo dovuto rincorrere tutti creando un gruppo quasi da zero e abbiamo finito con la miglior difesa, il miglior possesso palla e il numero più alto di passaggi riusciti, oltre a essere fra le migliori cinque per occasioni create. Sicuramente avremmo potuto fare di più in zona gol e avremmo preferito chiudere nelle prime due, ma giocarci i play off col vantaggio della classifica è comunque un risultato ragguardevole. Ora conterà tantissimo sia l’aspetto mentale sia quello fisico, ma soprattutto la voglia di vincere. - continua Brocchi parlando del passaggio al 3-5-2 nelle ultime gare – Ne sento parlare molto, ma io non sono convinto che la squadra sia cambiata più di tanto. Abbiamo sempre avuto la ricerca del gioco, magari prima la manovra sembrava più lenta e meno incisiva. Eppure i dati che raccogliamo, posso garantirlo, sono uguali con ogni modulo. Forse ora con la difesa a 3 siamo andati più verso le caratteristiche di alcuni nostri giocatori e si trovano più a loro agio. Eppure non abbiamo cambiato la nostra idea di gioco e le nostre richieste ai ragazzi e questo è importante. La soluzione è migliore, sì, perché come sempre la differenza la fa il risultato”.