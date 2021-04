Monza-Cremonese, le formazioni ufficiali: Boateng prima punta. Nei grigiorossi c'è Ciofani

vedi letture

Sarà Boateng a giocare da prima punta nel tridente di mister Brocchi con Mota e Ricci ai suoi fianchi. In mezzo al campo spazio a D'Errico come mezzala, mentre in difesa recupera Carlos Augusto con Scaglia al fianco di Bellusci. Pecchia sceglie invece Ciofani come riferimento in avanti con Buonaiuto, Gaetano e Baez alle sue spalle e Valzania che torna in mediana. Queste le formazioni ufficiali di Monza-Cremonese gara valida per il 34° turno di Serie B in programma alle 14:00:

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D’Errico; Ricci, Boateng, Mota. Allenatore: Brocchi

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Terranova, Bianchetti, Valeri; Valzania, Gustafsson; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia