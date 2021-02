Monza-Pisa 0-2, le pagelle: Boateng sbaglia dal dischetto, Balo non punge. Palombi super

Monza - Pisa 0-2

Marcatori: 7’,12’ Palombi (P)

MONZA

Di Gregorio 5 - Errore da matita rossa in uscita su Palombi, la giocata sbagliata gli toglie sicurezza. Si vede anche nelle parate più semplici.

Donati 5,5 - In fase di non possesso fatica parecchio, poi nella ripresa si butta in avanti e prova spesso la conclusione. La mira però non è quella dei giorni migliori.

Bellusci 5 - Male in entrambi i gol del Pisa. Distratto sui lanci lunghi, insieme al collega di reparto concede troppo. Evitabile il giallo nel finale per il fallo su Vido.

Bettella 5 - Si fa scappare Palombi in due occasioni, da quel momento in poi non riesce più a imporsi. Due errori fatali ai fini del risultato.

Sampirisi 5 - Troppo alto, in fase difensiva non riesce a chiudere prontamente sull’attaccante numero 9 del Pisa. In attacco ci prova, ma ci sono pochi varchi.

Frattesi 6 - Nella prima frazione è l’unico a raggiungere la sufficienza, spaventa Gori con una conclusione da lontano. Nella ripresa si fa vedere spesso in area, ma non è fortunato.

Scozzarella 5 - Prova a gestire le operazioni in cabina di regia, ma sbaglia un bel po' di giocate. Troppe imprecisioni per un calciatore esperto. (Dall’ 80’ Barberis s.v.).

Barillà 5,5 - Non riesce ad avere l’impatto giusto sulla sfida, prende un giallo che gli condiziona tutto il match. Brocchi lo cambia per evitare il peggio. (Dal 33’ Colpani 6 - Buon impatto, dà maggiore compattezza e prova spesso la giocata per svegliare i suoi). (Dall’ 80’ Ricci s.v.).

Boateng 5 - Un paio di giocate tra le linee per sorprendere la difesa nerazzurra, ma i compagni di attacco non lo seguono. Sbaglia il calcio di rigore che avrebbe riaperto la sfida. (Dall’ 80’ D’Alessandro s.v.).

Djily Diaw 5 - Fa pochissimo movimento, i compagni lo servono ancor meno. Troppi palloni sbagliati, non riesce mai a trovare la posizione giusta. (Dal 57’ Balotelli 5,5 - Questa volta non riesce ad avere lo stesso impatto come contro il Vicenza, si divora un'ottima palla gol).

Mota 5,5 - Solite fiammate, prova a dare una scossa nel momento critico. Spesso però predica nel deserto, in pochissimi lo seguono.

PISA

Gori 7 - Sempre attento, smette di urlare solo al termine del match. Guida i suoi con sicurezza, non si fa mai trovare impreparato. Para il calcio di rigore a Boateng, da quel momento si esalta ancora di più.

Birindelli 6,5 - Non si scompone mai, nemmeno nel momento di massima pressione da parte del Monza. Quando c’è spazio prova anche ad attaccare.

Varnier 6 - A rotazione tutti gli attaccanti del Monza provano ad ingaggiare un duello contro il numero 24 nerazzurro, ma vince sempre lui. Il fallo da rigore rischia di riaprire il match, ma Gori lo salva.

Caracciolo 6,5 - Insieme al compagno di reparto tira su una diga praticamente invalicabile. Qualche sbavatura, ma visto il blasone dell’avversario ci può anche stare.

Lisi 6,5 - Quando trova spazio affonda sulla corsia di competenza e crea sempre pericoli. Gran giocata, sfiora anche il gol. (Dal 68’ Belli 6 - Fa il suo senza mai forzare, gestisce bene tutti gli affondi).

Mazzitelli 7 - È in serata e si vede sulla prima giocata per Palombi, poi ripetuta dopo pochi minuti. Scelte perfette e suggerimenti in profondità, sbaglia poco e nulla.

Quaini 6,5 - Si piazza in cabina di regia e riesce a gestire con tranquillità ogni pallone, si inventa anche una scivolata che salva il punteggio. (Dal 74’ De Vitis 6 - Si mette davanti la difesa e non concede nulla, fa anche ripartire i suoi quando ci sono spazi).

Siega 6 - Si piazza lì e sporca tantissime linee di passaggio. non si fa mai sorprendere, riesce sempre a gestire le accelerazioni e gli inserimenti dei centrocampisti avversari.

Gucher 6,5 - Sulla trequarti diventa un fattore determinante. Bene in fase di interdizione, sfiora un paio di volte il gol con due incursioni a fari spenti. (Dall’ 82’ Beghetto s.v.).

Marconi 6,5 - Meno coinvolto nelle azioni da gol, ma è uno sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo. Combatte di testa, per poco cala il tris. (Dal 68’ Vido 6 - Buon ingresso il suo, tra le linee non dà punti di riferimento e riesce sempre a ripartire creando diversi pericoli).

Palombi 8 - Due gol nel giro di cinque minuti, spacca in due la gara e regala tre punti ai nerazzurri. È il punto di riferimento offensivo di un Pisa che può dire la sua. (Dall’ 82’ Marsura s.v.).