Monza, striscione degli ultras contro l'addio di D'Errico: "Ultimo baluardo di una fede vera"

"Non si ammaina una bandiera, ultimo baluardo di una fede vera". Questa la scritta su uno striscione appeso dagli ultras del Monza nei pressi del Centro Sportivo di Monzello per ribadire la loro contrarietà all'addio di Andrea D'Errico, lasciato partire dopo sei anni di militanza in Brianza. Uno striscione che fa seguito al comunicato firmato sempre dalla Curva Davide Pieri di ieri sera.