Non solo il Frosinone e la Reggina. Su Iemmello piomba anche la SPAL

Potrebbe tornare in Italia in questa finestra di mercato Pietro Iemmello. L'attaccante del Benevento, ora in prestito al Las Palmas, piace da tempo al Frosinone e alla Reggina, ma, come riferisce Sky, nelle ultime ore anche la SPAL ha fatto i primi passi. Il club ferrarese, che ha visto sfumare Davide Diaw (approdato al Monza dal Pordenone), prosegue nella sua ricerca di un attaccante.